Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Блеф по-французски» в Доме офицеров
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Детская обувь для слякоти
Рефинансирование кредитов
Скандалы, интриги, расследования
Трэш и трепет!
Чувство обманутого налогоплательщика
Сами виноваты!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Псковичи о «Несвятых святых»
 
 
 
ещё ЖКХ 07.03.2019 10:350 «Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС? 19.03.2019 14:100 Никакой реформы в Пскове нет - эксперт о новациях в сфере обращения с отходами 19.03.2019 13:510 Директор «СпецТрансКома»: Перерабатывающие предприятия рядом с псковскими полигонами - это смешно 18.03.2019 18:4613 Весенняя уборка Пскова под угрозой срыва из-за вопросов по вывозу мусора 18.03.2019 11:1611 Псковский «мусорный» регоператор два месяца подряд не оплачивает услуги «СпецТрансКома» 18.03.2019 08:200 Минстрой избавит кровли от частого ремонта
 
 
 
Самое популярное 17.03.2019 18:1912 В центре Пскова совершено разбойное нападение на офис организации, выдающей микрозаймы 16.03.2019 20:213 Умерла певица Юлия Началова 17.03.2019 18:3914 Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину 17.03.2019 12:318 Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении псковского полицейского 16.03.2019 12:180 Госавтоинспекция Псковской области напоминает о временном ограничении движения по некоторым дорогам с разрушенным покрытием
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Никакой реформы в Пскове нет - эксперт о новациях в сфере обращения с отходами

19.03.2019 14:10|ПсковКомментариев: 0

С началом мусорной реформы в Пскове по факту ничего не изменилось в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Только повысилась стоимость услуги. Фактически тариф удвоился, притом что стоимость услуг мусороперерабатывающего завода осталась практически неизменной. Такое мнение в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) озвучил директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

«Что подразумевается под реформой, я, честно говоря, не понимаю. Никакой реформы нет. Вывоз мусора стал коммунальной услугой. Но когда он был в составе жилищной услуги, услуга же все равно оказывалась. В Пскове раньше был отдельный платеж за вывоз и утилизацию мусора, так что ничего нового в этом нет. Но с очередной реформой в определенный момент его решили включить в состав жилищной услуги», - прокомментировал он.

При этом Андрей Папчук отметил, что реформа в отрасли обращения с ТКО действительно необходима по всей стране, но она, по его мнению, должна касаться, прежде всего, появления новых объектов инфраструктуры, и уже от этого отталкиваться. «У нас же все вышло с точностью до наоборот», - добавил он.

Также руководитель «СпецТрансКома» согласился, что та система, которая была раньше - когда расчет по вывозу отходов исходил из квадратных метров - была недостаточно справедлива.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #мусорный хайп #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 1352 человека
19.03.2019, 14:270 В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени 19.03.2019, 14:220 Памятные мероприятия прошли в Пскове в преддверии Дня войск национальной гвардии 19.03.2019, 14:190 Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России 19.03.2019, 14:170 В ряде районов Псковской области задержаны нетрезвые водители-рецидивисты
19.03.2019, 14:160 В праздники женщины оказались многословнее мужчин 19.03.2019, 14:130 В Дедовичах с помощью бельгийской овчарки раскрыта серия краж 19.03.2019, 14:110 V Международный фестиваль-конкурс «Открыты творчеству сердца» прошел в Пскове 19.03.2019, 14:100 Никакой реформы в Пскове нет - эксперт о новациях в сфере обращения с отходами
19.03.2019, 14:050 Сотрудники псковского Россельхознадзора запретили ввоз 300 кур на границе в деревне Лобок 19.03.2019, 13:510 Директор «СпецТрансКома»: Перерабатывающие предприятия рядом с псковскими полигонами - это смешно 19.03.2019, 13:480 На территории Псковской области создано 113 подразделений добровольной пожарной охраны 19.03.2019, 13:410 Глава Себежского района счел аферой историю с травлей девочки, написавшей письмо Путину
19.03.2019, 13:340 Михайловские «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка» едут «к Набокову» 19.03.2019, 13:302 Пятеро охотников задержаны в Псковской области за незаконную добычу косули 19.03.2019, 13:240 Юных псковичей приглашают на открытие Недели детской книги 19.03.2019, 13:230 В ПсковГУ подвели итоги конкурса перевода поэзии Роберта Бернса
19.03.2019, 13:190 Ударит ли мусорная реформа по весенней уборке Пскова? 19.03.2019, 13:140 В деревне Лобок пограничники пресекли незаконный ввоз более тонны рогов лося 19.03.2019, 13:110 Определен призовой фонд танцевального фестиваля «Без_предел» 19.03.2019, 13:090 В Пушкинских Горах состоялся этап фестиваля «Мы из будущего»
19.03.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с директором завода «СпецТрансКом» Андреем Папчуком 19.03.2019, 12:550 В Пскове открылся магазин популярных брендов обуви 19.03.2019, 12:540 Житель Пустошки пытался решить конфликт с соседями с помощью винтовки 19.03.2019, 12:410 Интерактив: Не перейти дорогу у Ледового дворца
19.03.2019, 12:360 В Великих Луках состоится XI областная спартакиада учащихся по баскетболу 19.03.2019, 12:330 На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков 19.03.2019, 12:220 Администрация Псковского района: Зимовка скота проходит организованно 19.03.2019, 12:140 В Великих Луках задержан подозреваемый в избиении 34-летнего мужчины
19.03.2019, 12:120 Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» открылась в Изборском музее 19.03.2019, 12:031 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Кто он, комиссар? Кто он, политрук? 19.03.2019, 11:591 21 марта в Приказной палате откроется выставка «Господин Псков» 19.03.2019, 11:530 Дни Москвы пройдут в Пскове
19.03.2019, 11:400 Псковский Росреестр: Проверьте наличие адреса своего имущества в Федеральной информационной адресной системе 19.03.2019, 11:310 Декада молодого избирателя «Выборы – это важно» проходит в Локне 19.03.2019, 11:220 В Острове открылась выставка «Мастера сцены» 19.03.2019, 11:193 Директор завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове расскажет, как выглядит «путь мусора»
19.03.2019, 11:130 В Бежаницах прошли конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» 19.03.2019, 11:110 Названы самые дорогие для жизни города мира 19.03.2019, 11:100 21 марта в школе современного управления пройдут занятия для директоров КДУ области 19.03.2019, 11:040 Синоптики обещают в апреле в России «теплую зону»
19.03.2019, 10:560 Нацпроект «Демография»: ПсковГУ разработает новые программы допобразования 19.03.2019, 10:490 В Пскове разыскивают уроженца Петрозаводска, пропавшего в 2017 году 19.03.2019, 10:470 Имя писателя Гранина присвоено новому самолету «Аэрофлота» 19.03.2019, 10:440 Волейболом был открыт комплекс мероприятий «Неделя здоровья»
19.03.2019, 10:360 Псковские танцоры приняли участие в турнире СЗФО по танцевальному спорту 19.03.2019, 10:230 В Великих Луках мужчине сломали ребра во время застолья 19.03.2019, 10:120 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк» 19.03.2019, 10:060 Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку
19.03.2019, 10:020 Преподаватель Псковского колледжа искусств стала победителем Всероссийского конкурса педмастерства 19.03.2019, 09:550 «Марафон предприимчивости» стартовал в псковской гимназии  19.03.2019, 09:490 В Пскове организация оштрафована на 500 тыс. рублей за взятку пограничнику 19.03.2019, 09:430 В Стругокрасненском районе глава волости оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан
19.03.2019, 09:322 Геронтоволонтеры Красного Креста посетили ветеранов войны 19.03.2019, 09:140 В Печорском районе неизвестные подожгли хозпостройку 19.03.2019, 09:100 В областной закон о государственной охране объектов культурного наследия предложено внести изменения 19.03.2019, 08:532 В Эрмитаже директор Росгвардии вручил личный штандарт командующему Северо-западным округом
19.03.2019, 08:460 «Артек» обновит рекорд по числу отдыхающих детей 19.03.2019, 08:390 Умер режиссер Марлен Хуциев 19.03.2019, 08:220 Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн 19.03.2019, 08:194 Михаил Ведерников: Перчиковы находятся в непростой жизненной ситуации и самим им справиться будет сложно
18.03.2019, 22:200 В Великолукском филиале ОАО «РЖД» нарушается законодательство при обращении с отходами 18.03.2019, 22:100 В музее-усадьбе Мусоргского в Куньинском районе отметят 180-летие великого композитора 18.03.2019, 22:010 Участники конкурса «Лидер года» начинают индивидуальную работу над проектами 18.03.2019, 21:400 Псковские спортсмены стали призерами турнира по дзюдо «Булат Лига»
18.03.2019, 21:300 Более 3,8 тыс. россиян обратились в Роспотребнадзор по вопросам организации дополнительного питания в школах 18.03.2019, 21:200 Лыжники Великолукского района выиграли медали в первенстве по лыжным гонкам в Западной Двине 18.03.2019, 21:040 Более 50 населенных пунктов посетит мобильная клиентская служба ПФР 18.03.2019, 20:494 Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят
18.03.2019, 20:450 Псковская таможня напоминает о правилах перемещения оружия через границу 18.03.2019, 20:250 В NASA рассказали о взрыве метеорита над Беринговым морем 18.03.2019, 20:100 Вологодская ГМХА приглашает школьников Северо-Запада принять участие во всероссийском конкурсе «АгроНТИ-2019» 18.03.2019, 19:531 Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту
18.03.2019, 19:430 Великие Луки станут участником всероссийской акции «Культурный минимум»  18.03.2019, 19:200 В Пскове ищут очевидцев ДТП на улице Инженерной 18.03.2019, 19:120 Легкоатлетов Псковской области приглашают на «Шиповку юных» 18.03.2019, 19:001 Пушкиногорские школьники нарисовали выборы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.