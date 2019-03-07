ЖКХ

Никакой реформы в Пскове нет - эксперт о новациях в сфере обращения с отходами

С началом мусорной реформы в Пскове по факту ничего не изменилось в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Только повысилась стоимость услуги. Фактически тариф удвоился, притом что стоимость услуг мусороперерабатывающего завода осталась практически неизменной. Такое мнение в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) озвучил директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

«Что подразумевается под реформой, я, честно говоря, не понимаю. Никакой реформы нет. Вывоз мусора стал коммунальной услугой. Но когда он был в составе жилищной услуги, услуга же все равно оказывалась. В Пскове раньше был отдельный платеж за вывоз и утилизацию мусора, так что ничего нового в этом нет. Но с очередной реформой в определенный момент его решили включить в состав жилищной услуги», - прокомментировал он.

При этом Андрей Папчук отметил, что реформа в отрасли обращения с ТКО действительно необходима по всей стране, но она, по его мнению, должна касаться, прежде всего, появления новых объектов инфраструктуры, и уже от этого отталкиваться. «У нас же все вышло с точностью до наоборот», - добавил он.

Также руководитель «СпецТрансКома» согласился, что та система, которая была раньше - когда расчет по вывозу отходов исходил из квадратных метров - была недостаточно справедлива.