ЖКХ

Плюсская свалка не включена в госреестр объектов размещения отходов

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что для размещения отходов производства и потребления на территории Плюсского района используется санкционированная районная свалка твердых коммунальных отходов на земельном участке, расположенном в 1,6 км от деревни Курея Плюсского района.

При этом объект размещения отходов, расположенный на территории Плюсского района, не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) по причине отсутствия проектной документации.

Несмотря на то, что размещение твердых коммунальных отходов производится на объекте размещения отходов, который не внесен в ГРОРО, администрацией Плюсского района каких-либо действий, направленных на прекращение размещения отходов на данном участке не принято, рекультивация свалки отходов не производится.

В этой связи специализированный прокурор обратился в суд с иском об обязании МУП «Сервис» прекратить размещение отходов производства и потребления на земельном участке, расположенном в 1,6 км от деревни Курея Плюсского района, а администрации Плюсского района в течение 7-ми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить разработку проекта рекультивации земельного участка района и провести работы по его рекультивации.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

Апелляционным определением Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным, при этом срок исполнения решения в части разработки проекта рекультивации и проведения рекультивации изменен и установлен до 1 января 2024 года.