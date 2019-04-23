ЖКХ

Псковская область исполняет свои обязательства по программе газификации с существенным отставанием от графика

Псковскую область назвали в числе 14 регионов, которые исполняют свои обязательства по программе газификации, но с существенным отставанием от графика. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, озвучил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности нашей компании является реализация программы по газификации регионов РФ. С момента старта программы в 2005 году Газпром инвестировал более 361 млрд рублей, в том числе 36,7 млрд рублей в 2018 году. Уровень газификации вырос с 53,3% до 68,6% (в городах до 71,9% и 59,4% в сельской местности)», - рассказал он.

По словам, Сергея Густова, в программе газификации в 2018 году участвовали 68 субъектов РФ, построено 410 и спроектировано 537 объектов.

«Одной из главных проблем при реализации программы газификации остается неисполнение региональными органами власти своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Из-за этого жители ряда населенных пунктов не смогли своевременно получить газ. Из 68 регионов, участвующих в программе, только 10 выполняют обязательства на 100%», - добавил он.

Псковскую область Сергей Густов назвал в числе 14 регионов, которые исполняют свои обязательства по программе газификации, но с существенным отставанием от графика.