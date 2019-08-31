ЖКХ

Деятельность общественных организаций станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 4 сентября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности общественной организации «Управа в ЖКХ» и проекту ОНФ «Генеральная уборка».

Руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров расскажет, чем сегодня живут общественные организации, какой вес имеют активисты в обществе и в органах власти, насколько продуктивным получается диалог с государственными и частными структурами, чего удается добиться легко, а какие вопросы так и остаются нерешенными.

На конкретных примерах мы постараемся разобраться, насколько влиятельны общественные объединения, и в каких ситуациях к ним нужно обращаться за помощью.

Дата проведения: 4 сентября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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