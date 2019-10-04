ЖКХ

Наш дом - испытательный полигон, жителей испытывают на выживаемость: в Заплюсье замерзают люди

В конце сентября в Псковской области был дан старт отопительному сезону, а в поселке Заплюсье в двадцатиквартирном жилом доме по улице Ленина, 10 нет и намека на тепло в квартирах, люди замерзают, рассказал Псковской Ленте Новостей депутат Собрания депутатов Плюсского района Борис Наелкин.

По его словам, с начала августа бригадой рабочих выполняются работы по капитальному ремонту жилого дома, в связи с этим отсутствует отопление.

Борис Наелкин отметил, что, несмотря на то, что капитальный ремонт дома длится уже несколько месяцев, еще предстоит колоссальный объем работ. Так, по его словам, работы в подвальном помещении еще не проводились, а на чердаке ремонт сделан лишь на треть.

«Капитальный ремонт в нашем доме делается на двойку», - сделал вывод депутат и добавил, что обращался в Фонд капитального ремонта Псковской области, где обещали разобраться в ситуации. Но надежды на скорое разрешение проблемы мало, считает Борис Наелкин.

«В поселке запущен отопительный сезон. В нашем доме с августа проводится капитальный ремонт, но, как говорится, там еще конь не валялся. Никаких подвижек и намеков на скорое подключение отопления. Я не могу никакими судьбами добиться того, чтобы региональные власти узнали о нашей проблеме - не дозвониться. Ранее все проблемы, с которыми мы обращались, нам удавалось решать. Наш дом, как испытательный полигон. Жителей испытывают на выживаемость, а ведь 60% жителей - пожилые люди старше 70 лет. Я сплю в спортивном костюме и в двух носках. Никому нет дела до нас. Нужно думать о людях», - озвучил проблему Борис Наелкин.