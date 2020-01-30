ЖКХ

Власти Пскова: В многоквартирных домах проблема обращения с ТКО исчерпана

В отношении многоквартирных домов проблема обращения с ТКО, заключения контрактов между управляющими организациями и регоператором по обращению с ТКО - исчерпана. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас 3 февраля на совещании по вопросам обращения с ТКО в Пскове.

«Что касается взаимоотношений между регоператором и управляющими компаниями - со всеми этими организациями регоператор заключил договоры. В прошлом году - были проблемы с этим, а в этом - все проблемы исчерпаны. Все ознакомлены с графиками вывоза, графики согласованы. Так что по многоквартирным домам вопросов не возникает. Замена контейнеров проводится своевременно», - заключил замруководителя УГХ.

Кроме того, присутствующий на совещании руководитель ООО «Экопром» - филиала компании «Мехуборка» - Сергей Пайст добавил, что в отношении многоквартирных домов постоянно идет актуализация информации, и данные поступают в расчетно-кассовые центры.

Напомним, ООО «Экопром» - регоператор по обращению с ТКО в Псковской области.