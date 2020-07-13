ЖКХ

Новые нормативы состава сточных вод в Пскове пройдут независимую экспертизу

Очередное заседание рабочей группы по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов состава сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) Пскова, состоялось в понедельник, 13 июля, под председательством главы города Елены Полонской. В нем также приняли участие представители администрации Пскова, Торгово-промышленной палаты региона, предприятий Пскова, депутаты Псковской городской Думы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники мероприятия рассмотрели вопрос о заключении договора между Псковской городской Думой и экспертной организацией. Как сообщила Елена Полонская, МП г. Пскова «Горводоканал» в установленные законом сроки внесло на рассмотрение депутатами расчеты новых нормативов. По рекомендации специалистов Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения для проведения независимой экспертизы нормативов предложено заключить договор с московской экспертной компанией с большим опытом работы в данной сфере.

В ходе заседания участники рабочей группы заслушали предложения и замечания по формированию технического задания к договору на экспертизу и рассмотрели вопрос о предоставлении в адрес экспертной организации всей необходимой исходной документации.

Напомним, что в прошлом году в гордуму поступило коллективное обращение руководителей промышленных предприятий об изменении нормативов, установленных в 2003 году. Они просили привести их в соответствие с действующим федеральным законодательством, а также отмечали, что ввиду невозможности их исполнения и активизации МП г. Пскова «Горводоканал» по выставлению платы за сверхнормативные сбросы создается недопустимая финансовая нагрузка на промышленный сектор, которая может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до закрытия.

По итогам обсуждения была создана рабочая группа по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов с привлечением независимых экспертов.