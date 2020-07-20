ЖКХ

Интеллектуальные приборы учета придут на смену электросчетчикам

С 1 июля установка и обслуживание приборов учета электроэнергии переданы гарантирующим поставщикам энергии (если речь идет о многоквартирных домах) и электросетевым организациям (в остальных случаях). А с 1 января 2022 года все установленные счетчики будут нового типа – «умные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад».

Когда будут менять счетчики?

Замена старых приборов учета электроэнергии будет поэтапной. «Умные» счетчики будут сразу устанавливать в новостройках. А в домах старого фонда, современные «умные» счетчики будут установлены там, где раньше их не было, либо взамен выработавших свой ресурс или требующих поверки. Также новые счетчики будут устанавливаться при новых техприсоединениях.

Чем отличаются новые счётчики от старых? В чем выгода для потребителя от новых счетчиков?

Больше не придется следить за межповерочными интервалами.

«Умный» счетчик сам передает показания энергетикам, так что можно отказаться от заполнения квитанций. Новые приборы учета надежнее в работе и точнее фиксируют количество потребленной энергии.

С «умным» счетчиком потребитель может управлять использованием энергоресурсов и их стоимостью, например, выбирая тариф «день\ночь».

Сложно придется неплательщикам: «умный» прибор учета сможет ограничивать подачу энергии, если зафиксирует систематическую задержку в оплате выставленных за электричество счетов.

Можно ли использовать старый прибор учета?

Старыми счетчиками, если они исправны и не выработали нормативный срок, можно будет пользоваться до тех пор, пока не подойдет время замены. Отказываться от планового перехода на «умные» счетчики будет невыгодно: если потребитель в такой ситуации откажется менять старый прибор на новый, то расчет платы за электричество будет производиться по нормативам с учетом повышающего коэффициента.

А тарифы от замены счетчиков не повысятся?

Гарантирующий поставщик или электросетевая организация действительно будут нести затраты на приобретение, установку и обслуживание новых счетчиков. Однако планируется, что эти расходы при расчете тарифа будут в значительной степени компенсированы за счет экономии от уменьшения потерь и роста операционной эффективности от внедрения автоматизации.

Другими словами, экономический эффект от внедрения «умных» счетчиков позволит покрыть затраты, так что напрямую в квитанциях потребителей переход на новые приборы учёта не отразится.

Кроме того, темп роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии ограничен Прогнозом социально-экономического развития РФ на уровне «инфляция минус». Расходы на создание и эксплуатацию интеллектуальной системы учета не приведут к росту тарифов выше установленных пределов, регулируемых государством.