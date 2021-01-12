ЖКХ

Пени за неоплату коммунальных услуг после отмены моратория будут небольшими - Минстрой

Пени за неоплату коммунальных услуг после отмены моратория будут незначительными. Об этом рассказал замглавы Минстроя Максим Егоров на Гайдаровском форуме, сообщает ТАСС.

Мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг был введен в апреле из-за пандемии и действовал до начала 2021 года. Это должно было помочь россиянам, которые, находясь на самоизоляции, не умеют платить онлайн, а также тем, у кого временно снизились доходы.

В Минстрое посчитали, что если бы житель, который обычно вносит за квартиру и коммунальные услуги по 5-6 тысяч рублей, не платил с 3 апреля, то пени и штрафы, которые ему начислят в январе, составят менее тысячи рублей.

Максим Егоров напомнил, что существует возможность договориться с коммунальной организацией о рассрочке по выплате задолженности за услуги ЖКХ.

В конце года ожидалось, что мораторий продлят из-за второй волны пандемии, однако этого не произошло.