ЖКХ

В Великих Луках продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды

В Великих Луках в 2021 году продолжатся работы по реконструкции станции биохимической очистки воды. Они проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», общая стоимость контракта - более 92 млн рублей, направленных из консолидированного бюджета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на реализацию первой очереди реконструкции, которая завершилась в 2020 году, было направлено порядка 17 млн рублей. Были выполнены строительно-монтажные работы по замене подкрановых путей и кран-балок в отделениях исходной воды, над реакторами и в отделении очищенной воды для использования их при проведении дальнейших монтажных работ.

В отделениях исходной воды и очищенной воды заменены оконные блоки. В различных отделениях произведена замена порядка 150 м стальных трубопроводов, на смену им пришли трубы из полиэтилена. Также установлены 10 новых запорных арматур. Полностью выгружен для реконструкции один реактор, отремонтированы наиболее разрушенные участи стен, закуплены изоляционные материалы. Общая строительная готовность объекта составляет более 20%.

В настоящее время подрядчик производит размещение заказов на поставку дорогостоящих приборов учета с длительным сроком изготовления приборов учета, а также на материалы - трубопроводы, запорную арматуру и прочие. В феврале планируется продолжение строительно-монтажных работ.

Отметим, реконструкция объекта рассчитана на три года. За это время работы будут проведены на шести реакторах станции, а также на прилегающих инженерных сетях. Работы проводятся без ущерба для потребителей, во время проведения реконструкции объект продолжает функционировать. Этот инфраструктурный проект очень важен, ведь подземные скважины снабжают водой более 80% города.