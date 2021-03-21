ЖКХ

Названы самые проблемные районы Псковской области по износу систем водоснабжения

Наибольший износ инфраструктуры водоснабжения отмечается в Дновском, Красногородском, Локнянском, Островском и Палкинском районах. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента сообщил заместитель губернатора Василий Осипов во время парламентского часа, посвященного реализации в Псковской области проекта «Чистая вода».

Он также сообщил, что наиболее критичная ситуация с инфраструктурой водоотведения отмечается в Бежаницком, Локнянском, Островском и Палкинском районах.

Наихудшие показатели по обеспечению питьевой водой, соответствующей СанПиНам, зафиксированы в Великолукском, Гдовском, Красногородском, Куньинском и Локнянском районах.

«Псковский район не входит?» - поинтересовался лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

«В Псковском районе обеспеченность качественной водой, соответствующей СанПиНам, составляет 82%. В Пскове - 99,4%, но проблемы возникли по другим аспектам – выделению железа при нагревании», - ответил Василий Осипов.

Ранее председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что на территории Псковской области находятся 1136 водозаборных сооружений, 2377 км водопроводных сетей, 113 насосных станций. Общий процент износа объектов водоснабжения составляет порядка 80%, что влияет на качество питьевой воды.