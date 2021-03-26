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Несколько домов отключат от теплоснабжения в Пскове

Несколько домов отключат от теплоснабжения в Пскове в связи с ремонтными работами 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

С 9.00 и до окончания работ будет отключена подача теплоснабжения по следующим адресам:

улица Алехина, дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

улица техническая, дом №15.

В «Псковских тепловых сетях» напомнили, что 26 февраля в 4.00 во дворе дома №2 по улице Алехина можно было наблюдать «родники из горячей воды». «Наши коллеги работали на самой магистральной трубе (прямая), которая дала течь. Произошло это в сильные морозы и работы необходимо было делать экстренно. Почему нельзя было сделать все сразу? Проблема заключается в том, что для замены указанного участка сети, необходимо перекрыть подачу теплоснабжения, а пока стояли такие серьезные морозы, сделать этого не представлялось возможным. Сейчас морозы отступили и можно практически безболезненно выполнить эту работу», - пояснили в пресс-службе.

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Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения жителям улиц Алехина и Технической за доставленные неудобства. «Мы прикладываем все возможные усилия, для скорейшего окончания ремонтных работ», - добавили в пресс-службе.