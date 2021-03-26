ЖКХ

Фотофакт: «Псковские тепловые сети» показали разобранный котел

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» продемонстрировало котел в разобранном виде на котельной бывшего завода «Элтерм» (улица Солнечная, 14). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Кто из вас видел котел в разобранном состояние? Таким могут похвастаться даже не все сотрудники нашего предприятия», - отметили в пресс-службе.

Демонтаж котлов начали в связи с тем, что отопительный сезон подходит к завершению. «Работ предстоит много, полная замена имеющегося котельного оборудования, включая демонтаж обоих котлов, потом подготовка площадки для новых и, естественно, пусконаладка. Но и здесь есть один нюанс, успеть нужно до сентября, ведь невозможно начать отопительный сезон без котлов», - рассказали на предприятии.

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«Все эти работы стали возможны только благодаря работе наших коллег, Фонду содействия реформированию ЖКХ и администрации региона. Благодаря этому сотрудничеству на сегодняшний день у нас в городе появилась новая блочно-модульная котельная, под действие программы попали некоторые участки сетей и еще многое другое», - добавили в пресс-службе.