ЖКХ

Незаконным признали обесточивание за долги котельной в Плюсском районе

Имеет ли право АО «Псковэнергосбыт» отключать или угрожать отключением электроэнергии любому предприятию за задолженность по оплате, в этом вопросе разбирались в Псковском УФАС России, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Поводом для разбирательства стало уведомление о введении ограничения потребления электроэнергии в связи с задолженностью на одной из котельных в Плюсском районе, которое поступило в МП «ПлюссаТеплоРесурс».

«Следует отметить, что это не единственный случай. Ранее, в августе 2020 года, энергетики уже приостанавливали подачу электроэнергии на 4 котельных, а также предупреждали о намерении отключения 8 котельных. Кажется, все логично, если бы не одно «но». МП «ПлюссаТеплоРесурс», является единственной организацией в Плюсском районе, оказывающей коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, которая снабжает теплом Сбербанк, районное управление казначейства, учреждения образования и здравоохранения, государственные учреждения, учреждения социального и бытового обслуживания, - более 94 потребителей, включая жильцов многоквартирных домов. При этом права потребителей на получение коммунальной услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения защищены законом, другой возможности получения теплоснабжения у них нет», - отметили антимонопольщики.

Ограничительные меры были предприняты в период подготовки котельных к отопительному сезону. При этом технологически котельные не могут работать без электрической энергии, поэтому их подготовка к отопительному сезону была затруднена, а в некоторых случаях невозможна, часть работ не была выполнена, соответственно без тепла и горячей воды могли остаться, в том числе и добросовестные плательщики, которые не имеют задолженности перед коммунальщиками.

В региональном УФАС подчеркнули, что коммунальное предприятие факт задолженности за потребленную электроэнергию не отрицало, при этом сообщило, что систематически гасило долги, также вопросы взыскания задолженности решались в судебном порядке. По словам коммунальщиков, сложности с оплатой у МП «ПлюссаТеплоРесурс» возникли по причине задержки выплат субсидии.

Поскольку АО «Псковэнергосбыт» занимает доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Псковской области, в том числе в Плюсском районе, на общество распространяются требования Федерального закона «О защите конкуренции». В соответствии с ними, запрещаются действия монополиста, результатом которых являются или могут являться ограничение и ущемление интересов других лиц. В данном случае ущемлены интересы потребителей тепловой энергии, которые своевременно оплачивают коммунальные услуги. Действия монополиста признаны не законными.

«АО "Псковэнергосбыт" не учло, что при прекращении подачи электроэнергии коммунальному предприятию могут быть ущемлены интересы добросовестных плательщиков коммунальных услуг – населения и учреждений социальной сферы. Монополист так поступать не вправе, он должен оценивать последствия своего поведения на рынке. Из-за действий энергетиков мог произойти срыв отопительного сезона, без тепла могли остаться школы, детские сады, больницы, это недопустимо. Задолженность в любом случае должна оплачиваться, никто не отрицает, но законодательством предусмотрен порядок взыскания задолженностей законным способом», - пояснила руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.