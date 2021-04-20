ЖКХ

Газификацию обсудили на рабочей встрече с жителями Пушкиногорского района

Газификацию домовладений и другие вопросы обсудил на рабочей встрече с жителями деревень Велье и Исса Пушкиногорского района помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна «ВКонтакте»

«Вместе с местными властями приняли от населения в работу ряд злободневных вопросов. Среди них: доставка баллонного газа и газификация домовладений - после заявлений президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию эта тема для нашей глубинки здорово актуализировалась», - написал Армен Мнацаканян.

Он также отметил, что другой острый для жителей Велья вопрос – работа отделения «Почты России»: заработная плата специалиста невысокая, люди беспокоятся, что почтальон уволится, что повлечет накладки с доставкой корреспонденции, пенсий и пособий. Кроме того, жители Велья озвучили информацию, касающуюся работы регионального оператора по обращению с ТКО.

«К сожалению, имеет место быть путаница с начислением платежей, нередки случаи выписывания квитанций на усопших и домовладения, где никто не проживает. Беспокоит людей и состояние линии электропередач рядом с Вельем: опоры ЛЭП даже на взгляд неспециалиста давно требуют замены, есть угроза обрывов проводов», - рассказал помощник вице-спикера Совета Федерации.

По словам Армена Мнацаканяна, еще одна просьба местных жителей касалась бесперебойного доступа в Интернет. «Заверили людей, что в ближайшее время "Ростелеком" планирует провести оптоволоконную линию», - написал он.

«Проблем немало, но все они решаемы. Заверил земляков, что по линии "Единой России", являясь помощником сенатора и секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, буду обращаться за поддержкой на уровень федеральных и региональных властей, выходить на руководство ресурсоснабжающих организаций, чтобы ускорить решение насущных для населения вопросов. Районные власти в рамках их полномочий задействованы в этом процессе», - рассказал Армен Мнацаканян.

На встрече с жителями деревни Исса задействовали более широкий круг ответственных лиц: главу Пушкиногорского района Александра Баранова, представителей администрации муниципалитета, социальной службы, главу Велейской волости Светлану Алексееву, главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Леонида Солонухина, начальника ОВД по Пушкиногорскому району Александра Федорова, участкового уполномоченного полиции, директора комбината коммунальных услуг Анатолия Романова, депутата районного Собрания депутатов Галину Пустошкину.

Здесь снова прозвучали вопросы по доставке сжиженного баллонного газа, работе почтового отделения, о путанице с квитанциями на оплату по ТКО. Жители Иссы к последнему замечанию добавили вопрос оплаты услуг за мусор дачниками в летний период: большинство из них не встают на временную регистрацию по месту пребывания, а значит – начисления не ведут.

Кроме того, жители Иссы обратились с просьбой решить вопрос уличного освещения. «С этим ситуация неоднозначная: безусловно, дополнительные уличные светильники – это безопасность. С другой стороны, у населения имеется задолженность за электроэнергию. Будем разбираться, без межведомственного взаимодействия эту проблему не решим», - написал помощник секретаря Генсовета «Единой России».

По его словам, не менее важный вопрос - обеспечение качества питьевой воды, оно на сегодняшний день не устраивает население. Однако и тут население имеет задолженность в 425 тысяч рублей перед муниципальным предприятием «Комбинат коммунальных услуг». «Содержание и ремонт часто выходящих из строя старых инженерных систем тоже очень недешево. Долго искали варианты, вместе с жителями приняли решение: попробовать получить необходимую сумму посредством участия местного ТОСа в конкурсе грантов, а также обратиться к руководству Службы судебных приставов с просьбой рассмотреть вопрос взыскания задолженности по исполнительным листам с должников», - рассказал Армен Мнацаканян.

Участковый уполномоченный полиции на сходе граждан актуализировал контакты и призвал в случае необходимости обращаться незамедлительно.

В свою очередь главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин рассказал о вакцинировании населения от новой коронавирусной инфекции и призвал граждан пройти иммунизацию. «Заверил жителей Иссы, что озвученные вопросы буду прорабатывать в рамках имеющихся возможностей. Понятно, многие проблемы сиюминутного решения не имеют, но с течением времени решаема каждая задача», - заключил помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.