ЖКХ

Путин сообщил о планах завершить социальную газификацию к концу 2022 года

Программа социальной газификации будет завершена в России до конца 2022 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии «Единая Россия» со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

В партии отметили, что «Единая Россия» обеспечила программу законодательно и предложила обеспечить ряд категорий граждан льготами на приобретение газового оборудования. Также правительство поддержало инициативу партии компенсировать затраты людей на подключение к газу, которое было проведено до старта программы.

«Правительство подготовило и приняло решение для того, чтобы минимизировать расходы. Здесь цены тоже, к сожалению, подскочили, и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения», — сообщил президент в ходе своей поездки в Башкирию.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.