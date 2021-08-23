ЖКХ

«Псковские тепловые сети» привели в порядок территорию у лицея №21

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» привели в порядок территорию у лицея №21 на Сиреневом бульваре в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В ПТС пояснили, что несколько месяцев назад они проводили работы на территории лицея. «Мы публиковали сюжет о работах на сетях, которые проходят по территории лицея. Тогда мы немного зацепили ее, но ничего серьезного, на первый взгляд, но по прошествии времени произошли некоторые недоразумения, связанные с отсутствием ливневой канализации», - рассказали в пресс-службе компании.

По словам специалистов, вода после дождя собирается в низине, которая расположилась над сетями, что негативно сказывается на них, так как грунт вымывается и образуются промоины. «Мы, конечно, могли сказать, что благоустройство делали, а землю вытоптали и выносили школьники, дескать, мы тут не причем, разбирайтесь как-то сами, покупайте грунт, привозите и так далее, но наше предприятие обладает одной редкой в современном мире чертой – это совесть», - подчеркнули в ПТС.

Руководство предприятия пошло на беспрецедентные меры. «На этой неделе мы привезли на территорию школы несколько самосвалов щебня, которым засыпали ту самую вымоину, все разровняли и сделали повторное благоустройство. Многие сейчас могут сказать, зачем? Вы ведь не обязаны были это делать и если бы отказали, то придраться было бы не к чему. И, от части, были бы правы, но, как вы знаете, дети – это наше будущее. Мы неоднократно повторяли, что наше предприятие периодически оказывает спонсорскую помощь социальным учреждениям», - пояснили «Псковские тепловые сети».

В ПТС отметили, что лицей №21 – это «далеко не первое образовательное учреждение и точно не единственное из них», которым компания помогла только в этом году. «У нашего предприятия даже есть подшефные школы, которым мы ежегодно помогаем с ремонтами, благоустройством, заменой тепловых пунктов и так далее, но мы предпочитаем об этом не распространяться, ведь мы привыкли делать, а не говорить», - заметили в компании.