ЖКХ

Псковичей призвали не сушить вещи над газовыми конфорками

Запрещается использовать газ и газовые приборы не по назначению, в том числе для обогрева помещений и сушки белья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков»

Кроме того, запрещается:

- производить самовольную газификацию дома, квартиры, осуществлять перепланировку помещения, в котором установлены газовые приборы.

- осуществлять перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре.

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику).

- пользоваться одновременно газовым проточным водонагревателем открытого горения и принудительной вытяжкой - это создает эффект обратной тяги и продукты сгорания накапливаются в помещении.

- закрывать зазор между дверью и полом (3 см) в помещении с установленным газовым водонагревателем. Прекращение притока воздуха нарушит требуемый воздухообмен.

- использовать дымоходы и вентиляционные каналы для принудительного отвода продуктов испарений при приготовлении пищи одновременно с использованием электрических вытяжек.

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

- пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

- в помещении, в котором ощущается запах газа, нельзя курить, включать или выключать ранее включенные электроприборы, пользоваться телефоном (в том числе мобильным) и электрозвонком.

Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, необходимо позвонить по следующим номерам: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.