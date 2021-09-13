Псковичей призвали не сушить вещи над газовыми конфорками

Запрещается использовать газ и газовые приборы не по назначению, в том числе для обогрева помещений и сушки белья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков»
Кроме того, запрещается:
- производить самовольную газификацию дома, квартиры, осуществлять перепланировку помещения, в котором установлены газовые приборы.
- осуществлять перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
- отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре.
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику).
- пользоваться одновременно газовым проточным водонагревателем открытого горения и принудительной вытяжкой - это создает эффект обратной тяги и продукты сгорания накапливаются в помещении.
- закрывать зазор между дверью и полом (3 см) в помещении с установленным газовым водонагревателем. Прекращение притока воздуха нарушит требуемый воздухообмен.
- использовать дымоходы и вентиляционные каналы для принудительного отвода продуктов испарений при приготовлении пищи одновременно с использованием электрических вытяжек.
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
- пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
- в помещении, в котором ощущается запах газа, нельзя курить, включать или выключать ранее включенные электроприборы, пользоваться телефоном (в том числе мобильным) и электрозвонком.
Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, необходимо позвонить по следующим номерам: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.