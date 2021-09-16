ЖКХ

Решение псковского УФАС в отношении «Горводоканала» признано незаконным

Арбитражный суд Псковской области в полном объеме удовлетворил заявление МП города Пскова «Горводоканал» о признании решения и предписания псковского УФАС, которые были вынесены в отношении предприятия и касались порядка начисления платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, незаконными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Горводоканал».

Предприятие «Горводоканал» придерживается единой позиции, подкрепленной «не только своим толкованием норм права в части начисления платы за негативное воздействие и сверхнормативный сброс, но также многочисленными разъяснениями федеральных органов власти, наделенных полномочиями давать соответствующие разъяснения, сложившейся судебной практикой».

«Тогда как псковское УФАС руководствовалось только своей, ничем не подтвержденной трактовкой действующих норм права в этой части, причем прямо противоречащей позиции ФАС России и мнению Верховного суда РФ», - отметили в «Горводоканале».

На предприятии обратили внимание, что внесение изменений в порядок начисления платы за негативное воздействие и сверхнормативный сброс установлен на федеральном уровне с соблюдением необходимых регламентов и согласований, обязателен для исполнения как абонентов, так и ресурсоснабжающих организаций.

«Ничего, кроме недоумения, не вызывает и то обстоятельство, что УФАС Псковской области так рьяно защищает интересы абонентов — предприятий и организаций города Пскова, напрочь забыв о том, что "Горводоканал" также является хозяйствующим субъектом и участником рассматриваемых регулируемых отношений, а принцип равенства участников регулируемых отношений является одним из принципов гражданских правоотношений», - заметили на предприятии.

В «Горводоканале» также добавили, что предприятие может только «приветствовать внесение УФАС законодательной инициативы в правила», поскольку «частично также соглашается с позицией УФАС, но при этом до внесения изменений в нормативно-правовые акты предприятие обязано четко следовать букве закона, не допуская собственных вольных трактовок, что позволяет себе антимонопольный орган».

«Внося изменения в правила, законодатель правомерно наделил правами и обязанностями как абонентов, так и предприятие, при этом именно абонентов наделил правом выбора: либо платить по упрощенному расчету, либо представить декларацию и данный выбор никак не связан с обязанностью предприятия производить отбор проб. Если антимонопольное ведомство внесет поправки в нормативные акты, регламентирующие порядок начисления платы за негативное воздействие и сверхнормативный сброс, предприятие также будет руководствоваться данными поправками в своей производственной деятельности», - пояснили в «Горводоканале».

На предприятии также добавили, что по сути произошедшего МП города Пскова «Горводоканал» сожалеет только о том, что «абоненты (таких предприятий меньшинство), принявшие позицию УФАС Псковской области в части порядка начисления платы за негативное воздействие и сверхнормативный сброс, в настоящее время имеют существенную задолженность перед предприятием, образовавшуюся за целый календарный год, которую им придется оплатить единовременно, а не небольшими ежемесячными платежами, как то предписывают правила», - подчеркнули в «Горводоканале» и заметили, что для некоторых предприятий это «непосильный груз».