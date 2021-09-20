ЖКХ

Александр Котов: «Единая Россия» будет отслеживать ситуацию с догазификацией

«Единая Россия» будет отслеживать ситуацию с догазификацией. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября.

По поступившим заявкам от собственников домовладений догазификация будет выполнена до конца 2022 года, напомнил Александр Котов. «"Единая Россия" будет отслеживать ситуацию с догазификацией. Мы будем это контролировать», - подчеркнул он.

«Мы считаем, что до конца 2025 года во всей области могут быть построены межпоселковые газопроводы. У нас еще стоит задача провести внутрипоселковые сети, чтобы газ можно было подать потребителю. На это требуются очень значительные средства. Пока еще внутрепоселковые сети - это обязанность регионов. Чтобы выполнить эту задачу, было бы целесообразно их строить за счет средств Газпрома или за счет средств, которые можно было бы предусматривать на эти цели в государственном бюджете. Не каждый субъект РФ в состоянии такой большой объем работ профинансировать за счет средств регионального бюджета», - рассказал Александр Котов.