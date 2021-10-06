ЖКХ

Правительство утвердило механизм долгосрочного регулирования тарифов ЖКХ

Правительство утвердило механизм долгосрочного тарифного регулирования. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу, которая является разработчиком принятого постановления.

Документ разработан в рамках первой в России концепции долгосрочного тарифного регулирования. В ФАС рассчитывают, что она позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг и увеличить инвестиции в сферу ЖКХ.

Согласно новым правилам, регионы после согласования с ФАС имеют возможность определять предельные индексы на несколько лет вперед (сейчас - на каждый следующий год). По мнению антимонопольной службы, такой порядок позволит гарантировать эффективность планирования инвестиционной деятельности.

«Это нужно для того, чтобы инвесторы вкладывались в модернизацию и реконструкцию коммунального комплекса, получая долгосрочный тариф, который будет определен исходя из объективных условий осуществления деятельности», - пояснили в пресс-службе ФАС.

Ведомство рассчитывает, что применение такого механизма совместно с комплексом других мероприятий позволит к 2030 году увеличить инвестиции в сферу ЖКХ до 1 трлн рублей. Кроме того, это позволит улучшить качество услуг, гарантировать бесперебойную работу и надежность коммунальной инфраструктуры.

По словам заместителя руководителя ФАС Виталия Королева, принятый документ станет важным элементом стабильной тарифной политики для потенциальных инвесторов. «Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты, направленные в том числе и на развитие агломераций», - пояснил чиновник.

По его словам, документ сохраняет «инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги».

Теперь регионы могут к 10 ноября направить в ФАС необходимые документы. При этом определение значений предельных индексов на несколько лет вперед допускается только при наличии четкого обоснования необходимости реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утвержденными схемами тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО, которые размещаются в публичном доступе. Регионы также обязаны предоставлять регулярные отчеты о реализации инвестиционных мероприятий, в случае их неисполнения долгосрочные индексы подлежат отмене, пояснили в ФАС.