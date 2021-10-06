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ЖКХ

Срок хранения квитанций об оплате ЖКХ назвали россиянам

14.10.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

Сохранять чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги необходимо на случай, если управляющая компания в результате ошибки предъявит вам иск с требованием оплатить уже оплаченное вами. Кроме того, по закону необходимо хранить платежки три года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова генерального директора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергея Минко.

Специалист также допускает ситуацию, когда одна управляющая компания сменяет другую.

«Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании», - подчеркнул Сергей Минко.

При этом он советует не выбрасывать чеки сразу по истечении трех лет, иначе в суд придется идти без доказательств, если УК предъявит обвинения в неуплате в самый последний момент.

Электронные платежи также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками, добавил специалист. Это необходимо на случай, если банк заблокировал ваш счет или у банка отозвали лицензию, а УК требует подтвердить платежи.

Теги: #ЖКХ #квитанции #чек
Источник: Псковская Лента Новостей
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