ЖКХ

Строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове близится к завершению

Строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове выполнено на 70%. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Он напомнил, что этот проект реализуют в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия». «Сейчас активная фаза завершения. На сегодняшний день обустроены все площадки скважин, проходят работы по благоустройству, технологической обвязке оборудования. Где-то на 70% работы выполнены», - рассказал Константин Болотин.

А по программе «Россия – Эстония» ведутся работы по улучшению качества очистки сточных вод. «Приобретены новые декантеры, воздуходувное оборудование, решетка для механической очистки сточных вод, проводим реконструкцию аэротенка. Достаточно много работ в этом году выполнено», - отметил руководитель предприятия.