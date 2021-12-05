ЖКХ

На снос ветхих зданий в Стругокрасненском районе направят 2,5 миллиона рублей

На снос ветхих зданий в Стругокрасненском районе направят 2,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подписал распоряжение о выделении средств из областного резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий администрации Стругокрасненского района. Муниципалитет получит 2,5 миллиона рублей на проведение мероприятий по демонтажу аварийных зданий и сооружений бывшего военного городка в деревне Узьмино Марьинской волости.

Аналогичные работы по просьбе жителей сейчас идут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, отметили в администрации региона. Жалобы на заброшенные дома давно поступали к депутатам, к районной администрации.

По поручению главы региона летом оперативно были выделены средства из резервного фонда и проведены конкурсные процедуры. К настоящему моменту в Смуравьево-2 снесли 5 объектов, в том числе - аварийное здание бывшего Дома офицеров, кафе и кочегарка, сообщил Михаил Ведерников.

«Задача очень важная — это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности: дети часто гуляют по заброшенным зданиям, несмотря на запреты взрослых. Вместе с тем и внешний вид поселка, конечно, тоже будет куда лучше. После сноса можно будет начинать прорабатывать дальнейшее благоустройство», — добавил губернатор.