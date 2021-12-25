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ЖКХ

Готовность районов к коммунальным авариям в праздники оценили в Псковской области

29.12.2021 22:14|ПсковКомментариев: 0

Работу коммунальных служб в новогодние праздники обсудили на итоговом совещании с главами муниципалитетов Псковской области, которое 29 декабря провел губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

С основным докладом по этому вопросу выступил вице-губернатор Василий Осипов, который сделал особый акцент на 31 декабря и 1 января. В первый день синоптики прогнозируют потепление до плюсовых температур и осадки в виде дождей. Затем, по оценкам специалистов, придет похолодание. Василий Осипов отметил, что в муниципалитетах необходимо обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб, дежурных специалистов на местах. «Необходимо держать ситуацию на контроле», — сказал вице-губернатор.

Также Василий Осипов проанализировал уровень готовности муниципалитетов к возможным аварийным ситуациям. Так, на муниципальных предприятиях созданы 94 аварийные бригады, сформированы запасы топлива на котельных. Главам районов рекомендовано до Нового года еще раз провести мониторинг, сформировать дополнительные аварийные бригады, а также осуществлять постоянных контроль за расходом топлива, не допуская его дефицита.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» подготовил 97 аварийно-восстановительных бригад, а также заключил договоры с подрядчиками на оказание содействия в случае возникновения аварийных ситуаций. Главное управление МЧС России по Псковской области во время праздников тоже будет работать в режиме повышенной готовности.

Еще одно поручение руководству муниципалитетов касалось информирования граждан о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту и при использовании пиротехнических изделий.

В рамках совещания также были рассмотрены вопросы завершения текущего финансового года, сбалансированности бюджетов муниципалитетов. Кроме того, определены перспективные направления и задачи социальной политики на 2022 год, которые планируется реализовать в условиях распространения COVID-19.

Теги: #ЖКХ #Новый год #районы
Источник: Псковская Лента Новостей
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