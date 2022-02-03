Более миллиарда рублей направят на реконструкцию инфраструктуры Острова-3. Об сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в ходе встречи с журналистами.

«Основная задача (в сфере ЖКХ — ред.) сейчас — это Остров-3. Это модернизация комплексно всей коммунальной инфраструктуры. Это и теплоснабжение, и водоснабжение, и канализация. Наконец, надо привести в порядок горячее водоснабжение, потому что там сейчас открытая система водоразбора. Уже идет разработка проектно-сметной документации на каждый вид коммунальной инфраструктуры. Работаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. После того, как она завершится (думаю, в ближайшее время), будем заявляться на инфраструктурные работы. И цифры там очень большие — больше миллиарда рублей, поскольку это полная реконструкция всего бывшего военного городка Остров-3», — рассказал он.