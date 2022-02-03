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ЖКХ

Более миллиарда рублей направят на реконструкцию инфраструктуры Острова-3

09.02.2022 12:17|ПсковКомментариев: 0

Более миллиарда рублей направят на реконструкцию инфраструктуры Острова-3. Об сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в ходе встречи с журналистами.

«Основная задача (в сфере ЖКХ — ред.) сейчас — это Остров-3. Это модернизация комплексно всей коммунальной инфраструктуры. Это и теплоснабжение, и водоснабжение, и канализация. Наконец, надо привести в порядок горячее водоснабжение, потому что там сейчас открытая система водоразбора. Уже идет разработка проектно-сметной документации на каждый вид коммунальной инфраструктуры. Работаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. После того, как она завершится (думаю, в ближайшее время), будем заявляться на инфраструктурные работы. И цифры там очень большие — больше миллиарда рублей, поскольку это полная реконструкция всего бывшего военного городка Остров-3», — рассказал он.

Благоустройство проведут после инфраструктурных работ, уточнил глава района. «Чтобы не вскрывать газоны. Надо потерпеть», — добавил Дмитрий Быстров.

Теги: #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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