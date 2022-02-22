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В Пскове низкая стоимость тепловой энергии - Игорь Максимов

22.02.2022 13:59|ПсковКомментариев: 10

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов заявил, что по сравнению с похожими городами в Пскове самая низкая стоимость отопления. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«По сравнению с Вологдой, Старой Руссой, Тихвином и Великими Луками в Пскове - самая низкая стоимость тепловой энергии, одной гигакалории тепла. Это официальная статистика», - отметил гость студии.

Он также напомнил, что «Псковские тепловые сети» до июля 2023 года не будут просить отрегулировать тариф с повышением цен, еще полтора года стоимость продукции не изменится.

«В стоимости тепла очень многое зависит от уровня настройки производства и от уровня организации. Есть много специфических показателей: удельный расход воды на гигакалорию, удельный расход электроэнергии на транспорт и производство, удельный расход угля и другие», - добавил Игорь Максимов.

Теги: #отопление #тепловые сети #счетчики
Источник: Псковская Лента Новостей
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