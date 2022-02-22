ЖКХ

В Пскове низкая стоимость тепловой энергии - Игорь Максимов

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов заявил, что по сравнению с похожими городами в Пскове самая низкая стоимость отопления. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«По сравнению с Вологдой, Старой Руссой, Тихвином и Великими Луками в Пскове - самая низкая стоимость тепловой энергии, одной гигакалории тепла. Это официальная статистика», - отметил гость студии.

Он также напомнил, что «Псковские тепловые сети» до июля 2023 года не будут просить отрегулировать тариф с повышением цен, еще полтора года стоимость продукции не изменится.

«В стоимости тепла очень многое зависит от уровня настройки производства и от уровня организации. Есть много специфических показателей: удельный расход воды на гигакалорию, удельный расход электроэнергии на транспорт и производство, удельный расход угля и другие», - добавил Игорь Максимов.