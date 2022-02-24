ЖКХ

Дмитрий Быстров: Меня не устроило, как убирался снег в этом году

Глава Островского района Дмитрий Быстров выразил недовольство качеством уборки снега прошедшей зимой. Свое мнение он выразил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Говоря об уборке дорожной сети, он оценил ее «не на "отлично", но на "четыре" точно». «Я могу судить по собственному двору. Вовремя не убранный снег потом обледенел. Техника никакая, кроме грейдера, взять его уже не может», - заметил Дмитрий Быстров. Он добавил, что управляющие компании говорят, что «нормативов и тарифов не хватает», чтобы убирать снег в этом году. Однако в предыдущие, не снежные зимы, следовало бы аккумулировать деньги, высказал мнение глава муниципалитета.

«Мы будем разбираться. Меня не устроило, как убирался снег в этом году. Надо делать выводы», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Также среди причин некачественной уборки глава Островского района назвал проблемы с парковкой автомобилей и отсутствие хорошей техники для уборки в управляющих компаниях. Та техника, которая имеется в наличии, по его словам, не готова чистить такие объемы.

«Сейчас надо потерпеть, мы все - заложники этой ситуации», - заключил гость студии.