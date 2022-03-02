ЖКХ

Предприятие «Псковские теплосети» завело аккаунты в Telegram и VK

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» завело аккаунты в социальных сетях Telegram и «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наверняка, вы заметили, что с сегодняшнего дня Роскомнадзор запустил блокировку Instagram. Мы не станем давать оценку действий руководства компании Meta. Бог им судья. Мы прекрасно понимаем, что многим из вас, нашим читателям, полюбились рассказы о работе нашего предприятия, прямые эфиры с мест проведения как ремонтных работ, так и разного рода мероприятий. Мы приняли решение завести страницу в социальной сети "ВКонтакте" и свою группу в Telegram», — говорится в сообщении.

Продолжает работать официальный сайт предприятия.

«Мы обещаем вам, что как бы не менялась обстановка в мире, что бы не происходило, мы будем продолжать делать свою работу и рассказывать вам о всех свежих новостях нашего предприятия. Абсолютно не важно, где это будет, даже если нам придется начать выпуск стенгазет, то и к этому мы готовы», — добавили в ПТС.