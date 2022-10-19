ЖКХ

Кто имеет право проверять счетчики, объяснили россиянам

Значительно сократить время поверки приборов учета, повысить достоверность ее результатов, а главное — не попасться в руки мошенников поможет новый ГОСТ. Национальный стандарт, который обеспечивает единство измерений и методику поверки счетчиков воды, утвержден впервые и начнет применяться с 1 ноября.

Разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии — филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева» стандарт призван обезопасить россиян от недобросовестных подрядчиков, которые предлагают услуги по поверке счетчиков. Уже не один год остается актуальной проблема, когда это делают люди, не наделенные таким правом, не обладающие нужными знаниями и выдающие липовые справки, которые не имеют юридической силы. При этом мошенники берут с клиентов немалые деньги и чаще всего исчезают в неизвестном направлении, пишет «Парламентская газета».

На основании статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений» при утверждении типа средства измерений устанавливается и методика поверки. В ней описываются конкретные операции, которые позволяют подтвердить соответствие прибора метрологическим нормативам.

ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки» предполагает унифицированный подход и учитывает лучший опыт в этой сфере. Он содержит актуализированные требования к процедуре, средствам и условиям поверки, ее периодичности, оформлению результатов. Предусмотрены два варианта проведения процедуры и перечня инструментов в зависимости от того, демонтируется счетчик или нет.

«Стандарт устанавливает применение современных рабочих эталонов, использующих автоматизированные способы синхронизации со счетчиками воды, — оптоэлектронные узлы съема сигналов, видеокамеры, фотокамеры и частотные (импульсные) сигналы, а также современные методы цифровой передачи информации в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений», — пояснили в пресс-службе ведомства.

ГОСТ носит рекомендательный характер. Однако в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации» соблюдение национального стандарта обязательно для изготовителя продукции или исполнителя работ, если они публично заявляют о соответствии стандарту. Это относится и к ситуациям, когда его обозначение присутствует в маркировке, эксплуатационной или другой документации. Кроме того, следовать стандарту необходимо и в случае, если он выбран в качестве методики поверки.

«Утверждение нового стандарта стоит приветствовать как возможность научно обоснованно упорядочить деятельность в еще одной важной сфере, — отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. — Именно возможность, а не обязанность, поскольку стандарты создаются для добровольного применения. Их нормы могут стать обязательными, только если ссылка на них будет включена в нормативно-правовой акт — закон или постановление высшего исполнительного органа власти. Что бывает, но весьма редко и не в данном случае».

Если дело дойдет до судебного разбирательства по поводу качества выполненной работы, суд примет во внимание, насколько она соответствовала стандарту.

«Такие споры случаются, поэтому жаль, что до сих пор у нас этого стандарта не было», — уточнил глава Союза потребителей.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах закреплены постановлением правительства от 6 мая 2011 года № 354. Пункт 80 гласит, что при расчете оказанных услуг применяются индивидуальные приборы учета (ИПУ) утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений. Это также норма статьи 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года.

С определенной периодичностью специалисты должны подтверждать работоспособность счетчиков не только на воду, но и на другие потребленные ресурсы — отопление, газ и электричество. В последнем случае обязанность контролировать исправность приборов лежит на ресурсоснабжающей организации. Жителям нужно лишь обеспечить к ним доступ.

Во всех остальных ситуациях владелец квартиры самостоятельно следит за сроками поверки. Иначе придется платить по нормативам, а не по фактическому потреблению, что чревато заметным ростом расходов на коммуналку.

Проверять счетчики вправе только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые числятся в реестре национальной системы аккредитации. Пресс-служба Росстандарта предупреждает, что проверить потенциального исполнителя и убедиться в его компетентности можно на сайте Росаккредитации.