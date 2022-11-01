ЖКХ

«Псковэнергосбыт»: часть сервисов передачи показаний счетчиков временно недоступна

Сервисы передачи показаний электросчетчиков по СМС, «ВКонтакте» и в Telegram временно недоступны по техническим причинам, предупреждают потребителей в АО «Псковэнергосбыт». О возобновлении работы сервисов будет сообщено дополнительно.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает об альтернативных способах передачи показаний электросчетчиков: на сайте АО «Псковэнергосбыт», по телефону, при оплате счета в банке или на почте. Наиболее востребованы инструменты передачи показаний в Личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации или в банковских онлайн-сервисах.

Три вопроса о передаче показаний

Как передать показания

Личный кабинет,

раздел «Передать показания» на сайте «Псковэнергосбыта»,

звонок по телефону: 8-800-234-05-06,

банковский онлайн-сервис,

при оплате в банке или на почте.

Когда передавать показания

Оптимально – ежемесячно в период с 15 по 25 число.

Зачем передавать показания

Это необходимо для корректного расчета начислений за потребленную электроэнергию. При отсутствии показаний «Псковэнергосбыт» все равно обязан сделать начисления. Расчет в таком случае основан на среднемесячном расходе электричества в конкретных квартире или доме за последние полгода.

Источник: «Псковэнергосбыт»