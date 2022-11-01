«Псковэнергосбыт»: часть сервисов передачи показаний счетчиков временно недоступна

Сервисы передачи показаний электросчетчиков по СМС, «ВКонтакте» и в Telegram временно недоступны по техническим причинам, предупреждают потребителей в АО «Псковэнергосбыт». О возобновлении работы сервисов будет сообщено дополнительно.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает об альтернативных способах передачи показаний электросчетчиков: на сайте АО «Псковэнергосбыт», по телефону, при оплате счета в банке или на почте. Наиболее востребованы инструменты передачи показаний в Личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации или в банковских онлайн-сервисах.
Как передать показания
Когда передавать показания
Оптимально – ежемесячно в период с 15 по 25 число.
Зачем передавать показания
Это необходимо для корректного расчета начислений за потребленную электроэнергию. При отсутствии показаний «Псковэнергосбыт» все равно обязан сделать начисления. Расчет в таком случае основан на среднемесячном расходе электричества в конкретных квартире или доме за последние полгода.
Источник: «Псковэнергосбыт»