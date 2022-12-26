ЖКХ

«Псковэнергосбыт»: В новогодние каникулы потребителям будет доступен «электронный офис»

Центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» меняют режим работы в связи с новогодними и рождественскими каникулами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В пятницу, 30 декабря, центры обслуживания в Пскове и Великих Луках открыты до 16:00. Остальные клиентские офисы работают в этот день до 15:00.

С 31 декабря по 8 января – выходные дни во всех центрах обслуживания АО «Псковэнергосбыт».

С 9 января все центры обслуживания компании работают в обычном режиме.

Для потребителей АО «Псковэнергосбыт» доступен «электронный офис» - сервис «Личный кабинет потребителя».

Здесь жители региона могут: