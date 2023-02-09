ЖКХ

Более 87 миллионов рублей взыскал псковский Горводоканал с должников в 2022 году

По итогам 2022 года показатели взыскания дебиторской задолженности юридических лиц показали значительный рост, продолжая тенденцию последних лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», в 2014 году с юридических лиц взыскано 10,5 миллионов рублей, а уже к 2022 году размер взыскания составил более 70 миллионов.

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

Что касается населения, то по сравнению с 2014 годом показатели взыскания дебиторской задолженности 2022 году увеличились в 10 раз. В денежном выражении: с 1,7 млн рублей в 2014 году до 17 млн рублей в 2022 году.

Эти показатели формировались на фоне пандемии COVID-19, введённого на территории РФ моратория на возбуждение дел, введение с 1 июля 2022 года обязательного требования в виде идентификатора при обращении в суд, проведения спецоперации.

Фактически сумма дебиторской задолженности характеризует объем финансовых ресурсов, выведенных на определенное время из оборота предприятия, поэтому приоритетное влияние размер дебиторской задолженности оказывает на благополучие предприятия, его возможность увеличивать активы, исполнять платежи и условия договоров в установленный срок, пояснили в пресс-службе предприятия.

«Угроза банкротства в связи с обязательствами по кредиту ЕБРР, многомилионные долги, отсутствие платежной дисциплины и уход от платежей организаций-банкротов, - все это заставило пересмотреть подход к контролю за поступлением платежей, а самое главное - создать механизм, который должен работать системно. Стабильное поступление платежей - это экономическая и технологическая безопасность предприятия, это возможность бесперебойного обеспечение города самым важным ресурсом», - прокомментировали в «Горводоканале».

В 2017 году на предприятии была создана рабочая группа по взысканию дебиторской задолженности, в которую вошли все службы, ответственные за процесс начисления, приема платежей и, конечно, их взыскания. Началась кропотливая работа по всем направлениям: информирования должников, наращивание в несколько раз объемов судебного взыскания, работы с приставами по оперативному обмену данными и взысканию.

В работе с гражданами предприятием выработан гибкий и социально ориентированный подход к взысканию задолженности. Амнистия пени, рассрочка погашения задолженности, все возможные пути досудебного урегулирования помогают выводить из «тени» тех, кто в силу разных жизненных ситуаций не имеет возможности своевременно оплатить за услуги «Горводоканала».

«Мы и впредь намерены применять индивидуальный подход к каждому нашему абоненту, рассматривать каждую ситуацию с целью минимизировать издержки для каждой из сторон», - отметили на предприятии.