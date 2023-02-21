ЖКХ

Клиентские офисы «Псковэнергосбыта» изменят режим работы в праздники

«Псковэнергосбыт» сообщает об изменении графиков работы центров обслуживания в связи с праздничными днями - Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Псковэнергосбыт»

22 февраля и 7 марта, в предпраздничные дни, все центры обслуживания компании работают по сокращенному на один час графику, до 16:00.

23, 24, 26 февраля и 8 марта во всех клиентских офисах – выходные дни.

25 февраля, в субботу, с 09.00 до 16.00 открыт Центр обслуживания потребителей в Пскове (улица Карла Маркса, 1а).

Напомним, ряд вопросов потребители могут решить дистанционно.

Передача показаний, оплата счета без комиссии, истории показаний, начислений и платежей доступны в сервисе «Личный кабинет физлица».

Передача показаний и оплата счета без комиссии возможны также на сайте АО «Псковэнергосбыт» без регистрации в Личном кабинете.