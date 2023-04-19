ЖКХ

Подачу воды в центре Усвят приостановили из-за аварии

Подача воды в центральной части поселка Усвяты сегодня, 28 апреля, приостановлена из-за аварии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Усвятского района.

«Муниципальное унитарное предприятие Усвятского района "Коммунхоз" сообщает, что сегодня, 28 апреля, водонапорная башня по улице Флотская в поселке Усвяты отключена в связи с продолжением устранения аварийной ситуации. Подача воды в центральной части поселка Усвяты приостановлена», - сообщили в администрации.

Работники коммунальной службы в настоящее время устраняют аварию. В «Коммунхозе» пояснили, что к концу рабочего дня подача воды будет возобновлена.

В администрации принесли извинения за неудобства.