ЖКХ

Более 55 тысяч литров воды в сутки используют псковичи для своих нужд

Более 55 тысяч литров воды в сутки используют псковичи для своих нужд. Об этом сообщил главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Расход воды в Пскове порядка 55-56 тысяч литров в сутки. Всё зависит от сезона, например, на 31 декабря приходится пик, водопотребление подскакивает до 60 тысяч литров, а летом оно падает до 45 тысяч литров», – отметил Андрей Алябьев.

Также гость студии пояснил, что в городе используются два способа забора воды: традиционный открытый из реки Великой, а также подземный водозабор.

«В период ледохода увеличивается мутность воды, кроме того, в водозабор попадает треста, иногда повышается кислотность. Но в процессе очистки мы справляемся с загрязнениями. Контроль по нормативному содержанию хлора происходит постоянно – анализы берутся ежечасно. Проскоков попадания нефтепродуктов в питьевую воду не допускается», – добавил специалист.