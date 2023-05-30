Более 55 тысяч литров воды в сутки используют псковичи для своих нужд. Об этом сообщил главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также гость студии пояснил, что в городе используются два способа забора воды: традиционный открытый из реки Великой, а также подземный водозабор.
«В период ледохода увеличивается мутность воды, кроме того, в водозабор попадает треста, иногда повышается кислотность. Но в процессе очистки мы справляемся с загрязнениями. Контроль по нормативному содержанию хлора происходит постоянно – анализы берутся ежечасно. Проскоков попадания нефтепродуктов в питьевую воду не допускается», – добавил специалист.