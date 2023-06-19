ЖКХ

Национальные стандарты управления домами появятся в России

Для повышения эффективности работы управляющих компаний (УК), в России разрабатывается серия национальных стандартов «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами». Об этом Минстрой уведомил Госдуму.

Также планируется создать публичные рейтинги УК, они будут основываться на ключевых параметрах их деятельности, уточняют «Известия».

«Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

До конца текущего года планируется выход нескольких стандартов по ценообразованию в сфере управления домами, рассказала директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

ГОСТы не являются обязательными для УК, но если организация указала, что руководствуется ими, то обязана выполнять их требования, отметила эксперт.