ЖКХ

Эковолонтер призвала псковичей начинать сортировку мусора с бумаги и пластика

Начинать разделять мусор можно с малого, достаточно отдельно собирать пластик и бумагу, считает эковолонтер Майя Судницынина. О пути своей семьи в сортировке отходов она рассказала в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я к этому пришла несколько лет назад. Тогда я купила три контейнера - желтый, синий и зеленый. Поставила их на кухне и рассказала, как этим пользоваться. Сначала семья, в частности супруг, не очень отнеслись, потому что мы только переехали в Псков, стекло тогда было некуда сдать. И это очень интересно выглядело, когда половина квартиры заставлялась стеклом, потом мы складывали это все в машину и везли в Санкт-Петербург, чтобы сдать», – рассказала Майя Судницынина.

Сейчас мусор в семье Майи разделяют на семь фракций: стекло, пластик, бумага и маленькие отдельные контейнеры для крышек, батареек, чеков.

Гостья студии считает, что для начала делить мусор будет достаточно всего на две фракции: бумага и пластик. Она пояснила, что это самые частые отходы.

Также волонтер поделилась, что старшие дочери поддержали ее практически с самого начала, и сейчас стараются преподносить экологические основы своим друзьям. А вот супруг был не очень рад, но все изменилось после поездки на экобазу. «Когда он увидел, как все это работает, то настолько впечатлился, что даже написал в чате работы и поделился опытом по переработке мусора со своими коллегами. А сейчас старательно готовит и обрабатывает тот мусор, который можно переработать», - рассказала Майя Судницынина.