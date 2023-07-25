Эковолонтер призвала псковичей начинать сортировку мусора с бумаги и пластика

Начинать разделять мусор можно с малого, достаточно отдельно собирать пластик и бумагу, считает эковолонтер Майя Судницынина. О пути своей семьи в сортировке отходов она рассказала в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сейчас мусор в семье Майи разделяют на семь фракций: стекло, пластик, бумага и маленькие отдельные контейнеры для крышек, батареек, чеков.
Гостья студии считает, что для начала делить мусор будет достаточно всего на две фракции: бумага и пластик. Она пояснила, что это самые частые отходы.
Также волонтер поделилась, что старшие дочери поддержали ее практически с самого начала, и сейчас стараются преподносить экологические основы своим друзьям. А вот супруг был не очень рад, но все изменилось после поездки на экобазу. «Когда он увидел, как все это работает, то настолько впечатлился, что даже написал в чате работы и поделился опытом по переработке мусора со своими коллегами. А сейчас старательно готовит и обрабатывает тот мусор, который можно переработать», - рассказала Майя Судницынина.