ЖКХ

Названа распространенная причина переплат за электричество

В некоторых бытовых приборах, таких как чайники, утюги, стиральные и посудомоечные машины, может образовываться накипь. Она покрывает нагревательные элементы и приводит к повышенному потреблению электроэнергии, отметил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов. По его словам, дополнительный расход может достигать 20%.

«Когда накипь откладывается на нагревательных элементах бытовой техники, она служит своего рода шубой, через которую теплу очень сложно пробиться. В таких условиях прибор вынужден работать в усиленном режиме, чтобы прокачать жар через теплоизолирующую оболочку из солей жесткости. Можно предположить, что 10-20% переплаты за электричество накипь вполне может дать, если ее скопилось много», – приводит слова Малоземова радио Sputnik.

Накипь приводит не только к переплатам за электроэнергию, но и к выходу бытовой техники из строя, продолжил эксперт.

«Прибор, на нагревательном элементе которого образовалась накипь, работает в усиленном режиме, изнашивается и может даже выйти из строя из-за перенапряжения. Мастера ремонта много раз мне показывали перегоревшие нагревательные элементы стиральных машин, которые выглядели чудовищно», – поделился впечатлениями Малоземов.

Появление накипи – это естественный физико-химический процесс. Чтобы минимизировать его последствия, нужно использовать специализированные средства для очистки нагревательных элементов, советует эксперт.

«Нужно использовать специальные антинакипины, которые есть и в виде порошков, и в виде жидкого раствора. Это все адаптировано, чтобы не навредить технике. Использование различных народных средств для этой цели может частично растворить или окрасить пластик, или же привести к образованию испарений, вредных для органов дыхания. Стоит также посмотреть в инструкцию своего прибора. Если там рекомендована фильтрованная или дистиллированная вода, то ее лучше применять, так техника прослужит дольше», – заключил Малоземов.