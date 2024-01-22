Подрядчик не смог обжаловать требование устранить дефекты капремонта дома в центре Пскова

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой» не смогло обжаловать в суде требование устранить дефекты работ, которые подрядчик допустил в ходе капитального ремонта дома №38 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
Фото здесь и далее из материалов дела / Арбитражный суд Псковской области
Фонд капитального ремонта Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к ООО «ПрофиСтрой», в результате 7 сентября суд обязал подрядчика в рамках гарантийных обязательств по договору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах устранить в течение месяца с даты вступления решения в законную силу недостатки и дефекты выполненных работ, а именно:
ООО «ПрофиСтрой» обжаловало решение Арбитражного суда Псковской области. 23 января Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.