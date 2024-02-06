ЖКХ

Газопровод запустят в Бежаницах

Газопровод, который позволит газифицировать 80 домов, запустят в Бежаницах в феврале. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

К сетям могут подключиться дома в переулках Березовом и Молодежном, а также на улицах Березовой, Свободы и Советской. Первым к газу будет подключен один домов в Березовом переулке. Здесь же будет работать мобильный офис «Газпрома»: жители смогут задать интересующие вопросы по подключению газа.

Работы в Бежаницах велись в рамках президентской программы догазификации, ее в Псковской области реализует «Единая Россия» вместе с компанией «Газпром межрегионгаз Псков». Проект находится на особом контроле секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, добавил Александр Козловский.