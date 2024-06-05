ЖКХ

В Пушкиногорском районе рассчитают экономику перевода всех котельных на газ

Коммунальщики Пушкиногорского района в ближайшее время произведут расчеты финансовых затрат, необходимых для перевода на газ всех котельных муниципалитета. Об этом в интервью Псковской Ленте Новостей сообщила глава района Оксана Филиппова. По ее словам, такая задача была поставлена по итогам состоявшегося на прошлой неделе совещания у вице-губернатора Игоря Шатурного.

Также Оксана Филиппова отметила, что голубое топливо должно прийти в район по программе догазификации уже в текущем году – ранее запланированного срока.

«Благодаря личной позиции губернатора Михаила Ведерникова принято решение, что газ в Пушкинские Горы должен прийти в этом году, то есть с опережением сроков, обозначенных в программе догазификации. Часть работ уже запроектирована, часть на стадии проекта. Главное, уже приступили к тому, чтобы на практике трубы двигались по территории района», - сообщила глава муниципалитета.

Несколько дней назад она рассказывала подписчикам в соцсетях о завершении работ по проектированию газопроводов-отводов и газораспределительной станции. Трасса для будущего газопровода очищена от лесной растительности, производится поставка труб и закупка оборудования. Завершается проектирование распределительных газопроводов, которые будут протянуты внутри поселка Пушкинские Горы. Приход газа Оксана Филиппова назвала решением важнейшего для района вопроса.

Полный текст интервью с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой выйдет на Псковской Ленте Новостей в Пушкинский день России, 6 июня.