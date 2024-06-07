ЖКХ

Иван Белугин о комплексном подходе к догазификации Локни

Работы по догазификации Локни удалось «перезагрузить». Как получилось ускорить процесс? Какой результат ожидать к концу текущего сезона? Об этом глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Вопрос догазификации Локни, который, как казалось, еще два года назад должен был решиться быстро, быстро не пошел по определенным причинам. Однако, на сегодняшний день очевидно, что вам и руководству компании «Газпром межрегионгаз Псков» в лице Антона Дымова удалось перезагрузить эту работу. Как удалось ускорить этот процесс?

- Да, я бы даже сказал, что мы многократно увеличили темпы по сравнению с прошлым годом, потому что дорожный сезон, когда можно делать уличные работы по проколам газовых коммуникаций, начался пару месяцев назад. Если сравнивать по цифрам, у нас на сегодняшний момент уже 18 конкретных подключений, то есть у человека в плите, в котле есть газ. На нем можно приготовить покушать, в доме есть горячая вода, есть отопление. За весь прошлый год в районе было всего девять подключений. А здесь уже за пару месяцев - 18. Это достойный результат.

Антон Михайлович Дымов включен в проблематику. Он сам периодически приезжает контролировать подрядчиков в Локню. Это очень важная работа. Мы содействуем со своей стороны по всем направлениям, где можем, где требуется наше ресурсное вливание - помочь с дорожной техникой, с людьми. Главная задача - комплексный подход.

- У вас работает 13 подрядчиков. Вами и руководством Газпрома в этой нестандартной ситуации принято нестандартное решение. Как вы смогли аккумулировать такие ресурсы на одной территории?

- Основная проблема была в том, что у людей отсутствовала документация. Это еще по прошлому году. Изначально Антон Михайлович направил к нам большое количество своих сотрудников, которые оперативно отрисовывали все схемы внутри домовладения, чтобы подготовить проектную документацию. И после начался рабочий процесс в части доведения трубы до границы участка, внутри домовладения. Эти работы сейчас идут параллельно. Мы не перепрыгиваем от одного к другому. У кого комплексный договор с работами внутри домовладения, то он и выполняется комплексно. У кого до границы участка труба - до границы участка. Бригады от подрядчиков конкретно этой темой занимаются. Мы надеемся, что этот темп сохранится и будем для этого все делать.

- На какой результат вы рассчитываете к концу текущего сезона? Весь объем заключенных по догазификации договоров исчерпать рассчитываете?

- Здесь, конечно, не все от нас зависит. Не все зависит от Газпрома. Потому что еще большая работа идет с населением. В этом плане бывают определенные «затыки»: где-то надо согласовать проход трубы, где-то у человека еще отсутствует оборудование, которое нужно купить. Поэтому, как говорится, о стопроцентном результате говорить не приходится, никто здесь не волшебник. Но мы стремимся. Антон Михайлович себе тоже цель поставил. И я себе, как глава, ставлю цель, что нужно максимально хватить всё население. У нас есть план-график, мы в нём. Работы ведутся достаточно активно.

- Насколько я помню, объективно сложным для газовиков в Локне был переход через железнодорожные пути к домовладениям. Исходя из последних сообщений с места, эта ситуация преодолена?

- Да, подрядчик уже на прошлой неделе приступил к работам. Сейчас начался так называемый прокол. То есть подрядчик работает, проектная документация у них есть. Было долгое согласование с РЖД. Но нас заверили, что вся документация готова, она получена на руки подрядчиком, Газпромом, все занимаются этим вопросом. Бригада на месте каждый день. Там, конечно, есть определенные проблемы с собственниками: где-то придется сделать прокол под приусадебными участками, огородами, но хочу попросить людей чуть-чуть потерпеть. Важный момент – соединить две части поселка газом. Меня подрядчик заверил, что они будут стараться работать максимально аккуратно.

- Больной вопрос – это сочетание работ по догазификации и благоустройства. Насколько остро этот вопрос стоит в Локне?

- За нами контрольно-надзорные органы очень пристально следят, чтобы мы выполняли ямочный ремонт и восстанавливали дорожное покрытие. Есть проблема с дорогами, в Локне достаточно много обращений по этому поводу. Есть ямы, которые остались после газовых работ. Какие-то ямы образовались из-за износа дорожного полотна, а где-то, конечно, чтобы сделать прокол, нужно сначала снять асфальтовое покрытие, выкопать небольшую яму. В любом случае понимание с Газпромом есть: как только все работы будут завершены, они будут выходить на ремонт так называемыми картами. Плюс ко всему на улице Чехова и на улице Октябрьской, где в прошлом году нам не удалось положить асфальт, пришлось отменять аукционы, на Октябрьской кусочек мы не разыгрывали, понимали, что там будут еще земляные работы и асфальт бесполезно класть - он будет весь раскопан. Я сам выходил к людям год назад и объяснял ситуацию, что если сейчас асфальт положим, толку с него не будет. Поэтому улица Чехова на 99,9% готова. Контракт на неё состоялся, поэтому мы будем её асфальтировать. Да, конечно, у нас много улиц, которые требуют ремонта, но будем что-то придумывать. Все заявки у нас в работе, с людьми общаемся.

- Иван Дмитриевич, ещё раз вернусь к вопросу благоустройства после догазификации. Очевидно, для Газпрома асфальтирование после проведения работ - это не профильная работа. Соответственно, они тоже проводят аукционы, а значит, они не каждую яму закапывают и асфальтируют тут же, а накапливают весь объем и после завершения работ приводят дорожное полотно в порядок?

- Конечно. Подрядчику нужен определенный объем работы, ради одной ямы вести в Локню на трале асфальтоукладчик, фрезеровщик никто не согласится. Я думаю, что как только Газпром все свои работы в центре Локни закончит, он займется благоустройством. Где-то мы идем навстречу и помогаем: полтора месяца назад подсыпали эти ямы. Здесь надо просто подождать. Это неприятно, когда центральная улица с вырезанными квадратами. Я сам езжу на машине, пешком гуляю по Локне. Но надо просто немножко набраться терпения.

- Газ в Локне ждут только жители или у вас с догазификацией связаны надежды в отношении развития экономики? Возможно, в сфере жилищно-коммунального хозяйства?

- Все организации, которые работают в Локне, ждут газ. За железной дорогой находятся две дорожные организации, которым тоже в принципе газ нужен и важен. Они достаточно крупные. Плюс сейчас в Локне заработал новый асфальтовый завод. Сейчас он работает на солярке. Понятное дело, что это топливо дороже. Я знаю, что коллеги очень ждут газа за этой железной дорогой. И любые инвесторы, когда приезжают, первую очередь спрашивают, есть ли газ.

У нас котельная на газу, с этим серьезных проблем мы не испытываем. Но, конечно, люди ждут газ и в сельской местности. Надеемся, что программа газификации будет действовать до 2030 года, что центральные трубы проложат в те населенные пункты, где у нас есть котельные на дровах, где люди топят печки.

Беседовала Любовь Кузнецова