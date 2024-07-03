ЖКХ

«Псковские тепловые сети» восстанавливают территории после ремонта труб

Благоустройство территорий на улице Олега Кошевого и Рижском проспекте в Пскове после ремонтных работ проводят сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Начнём с улицы Олега Кошевого. Здесь, возле одного из корпусов Псковского педагогического колледжа, мы пытались найти клад. Естественно, мы шутим, клад уже кто-то выкопал раньше, а нам остались только гнилые трубы», - пошутили в ПТС.

Трассы отопления и горячего водоснабжения на улице Олега Кошевого проходят прямо под проезжей частью и грядками колледжа. «Вы не ослышались. Прямо поверх наших сетей стояли натуральные теплички, в которых произрастали цветочки и какая-то ещё рассада. Мы хотели начать ремонт ещё в мае, но руководство колледжа слёзно нас просило отложить ремонтные работы, так как рассаде нужно было время. Мы пошли им навстречу», - поделились в компании.

Всего в ходе работ было переложено 340 метров сетей (в двухтрубном исчислении). «Протяжённость довольно приличная, так что восстанавливать нам тоже придётся очень много всего. В настоящее время силами участка №4 проведена засыпка трассы, трамбовка и щебенение. Дело осталось только за новым бордюрным камнем и асфальтным покрытием», - рассказали о работах в «Псковских тепловых сетях».

В связи с большим объёмом работа будет передана специализированной подрядной организации.

Также работы по благоустройству проводят на Рижском проспекте.

«Буквально неделю назад этот двор был похож на танковый полигон. Естественно, что те жители, с кем нам удалось пообщаться, высказывали некоторые опасения по поводу качественного восстановления дворовой территории. Многие с горечью говорили, что детям негде бегать и играть в футбол. Однако мы обещали жителям, что всё восстановим в лучшем виде. А слово мы привыкли держать. Ещё пару недель детишкам придётся подождать, пока на свет появится новая газонная трава, но после этого они смогут делать на этой площадке, что угодно. По фотографиям вы видите, что площадь благоустройства довольна внушительная. Нам пришлось привезти сюда не один Камаз плодородного грунта, но иначе было нельзя», - рассказали в ПТС.

При работах не задели асфальтное покрытие. Единственное, что пришлось вернуть на место, не считая плодородного грунта, это бордюрный камень. «Подметим и тот факт, что бордюрный камень здесь именно тот, что и был. Наши специалисты очень аккуратно его демонтировали, чтобы ничего не повредить», - заметили на предприятии.

Останется только вернуть забор, который убирали на время ремонтных работ, и этот объект может считаться законченным.

В ПТС добавили, что список из объектов, которые ещё нуждаются в благоустройстве, «довольно приличный».