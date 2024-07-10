Экономика

Товарные знаки в России будут проходить экспертизу на оскорбление чувств верующих

Все новые товарные знаки в России перед регистрацией будут проходить экспертизу на оскорбление чувств верующих. Как сообщает «Российская газета», это следует из проекта приказа Минэкономразвития.

Документ разработан в связи с принятием поправок в пункт 1 статьи 1499 Гражданского кодекса РФ «Экспертиза обозначения». В Московской Патриархии поддержали нововведение. Оно поможет оградить от нарушения прав православных, мусульман и других религиозных россиян, считают эксперты.

Любой бренд с религиозной семантикой в названии будет проходить дополнительную экспертизу после того, как приказ вступит в силу. Экспертизу товарных знаков будет проводить Межрелигиозный совет России, куда входят патриарх Кирилл и главы крупнейших религиозных организаций страны.

Сведения о заявке на регистрацию товарного знака в МСР будет направлять Роспатент. В ответ эксперты совета будут давать заключение с рекомендацией о возможности или невозможности регистрации конкретного обозначения в качестве товарного знака.

На экспертизу будут направляться только те заявки, где обозначение товарного знака включает в себя «изображения объектов религиозного назначения, религиозные символы, слова, имеющие религиозную направленность, изображения и имена божеств и (или) иных лиц, чтимых верующими».

«Россия - многонациональная многоконфессиональная страна, и каждая религия достойна самого глубокого уважения, поддержки и защиты, - заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов. - Поэтому при регистрации товарных знаков, которые содержат словосочетания, относящиеся к религиозной тематике, или воспроизводят религиозную символику, будет приниматься во внимание мнение организации, объединяющей представителей традиционных религий. Это позволит избежать ситуаций, когда правовую охрану могут получить обозначения, оскорбляющие чувства верующих».

Экспертиза исключит как намеренные, так и непредумышленные оскорбления верующих.

Раньше эксперты Роспатента самостоятельно проводили экспертизу заявок с религиозной символикой и семантикой, и несмотря на особенное внимание к ним, всегда был риск критической оценки регистрации со стороны общественности и конфессий.