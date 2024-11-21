ЖКХ

Наталья Федорова: Особый упор в Псковском районе делаем на сферу ЖКХ

В этом году в Псковском районе делается особый упор на сферу ЖКХ, заявила глава района Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы делаем особый упор в этом году на сферу ЖКХ, поскольку понимаем ее важность. Это самое главное для людей», - отметила Наталья Федорова.

В этом году в Псковском районе появилось достаточно много сетей водоснабжения и канализирования «Поэтому "Залита" - наша новая ресурсоснабжающая организация - сейчас работает над тем, чтобы модернизировать сети и уйти от многих проблемных моментов», - рассказала глава района.

Наталья Федорова добавила, что средства на подготовку к отопительному сезону, на модернизацию сетей были выделены из регионального бюджета. «Благодаря этому удалось провести ремонтные работы водовода в Щиглицах, Середке. Заменили часть сетей канализации в Писковичах», - подытожила она.