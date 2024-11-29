ЖКХ

Долги за электроэнергию в РФ выросли на 7% с начала 2024 года

Задолженность потребителей электроэнергии в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составила 344,9 млрд рублей. С начала года она увеличилась на 23,1 млрд рублей, что составляет 7%.

Из общего объёма задолженности 219 млрд рублей приходится на долги, по которым сроки оплаты прошли месяц назад или ранее. Это на 19,3 млрд рублей (10%) больше, чем в конце 2023 года.

Согласно документам Минстроя, представленным на совещании у главы кабмина Михаила Мишустина в конце ноября, наибольшее количество должников проживает в Центральном федеральном округе — 75,1 млрд рублей (21,8% от общего объёма задолженности). Из них просроченная задолженность составляет 44,5 млрд рублей. В Приволжском федеральном округе эти цифры составляют 60,7 и 35,2 млрд рублей соответственно.

Согласно документам Минстроя, основной объём задолженности — 142,5 млрд рублей (41,3%) — приходится на граждан, муниципальные организации (например, школы и детские сады) и предприятия, пишут «Известия».

Несмотря на наличие задолженности, система электроэнергетики готова к отопительному сезону. Согласно документам Минстроя, 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон. Это компании генерации, электрических сетей и оперативно-диспетчерского управления, которые функционируют исправно.