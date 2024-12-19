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Эксперт рассказал, почему важно экономить электричество

22.12.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Сбережение электроэнергии потребителями может быть не только выгодно, но и благоприятно для снижения затрат российского бизнеса, а также сохранения природных ресурсов, рассказал РИА директор по аналитике АНО «Центр «Энерджинет», Игорь Чаусов.

«Экономя электроэнергию – не в ущерб своему комфорту и своим нуждам, конечно, – вы снижаете нагрузку на бизнес, снижаете его расходы на электроэнергию, и этим помогаете и отечественной экономике, и даже самим себе. Ведь бизнес – это рабочие места», - прокомментировал эксперт.

Эксперт объяснил, что дешевизна электричества для граждан зависит от «перекрестного субсидирования» - «дешевизну электричества для жителей России частично оплачивает самый разный бизнес. Цена на электричество для него специально сделана повыше, чтобы обычные люди платили поменьше».

Также Чаусов добавил, что «энергосбережение важно с точки зрения сохранения природной среды», ведь таким образом сокращаются выбросы углекислого газа, угольной пыли, оксида азота и других загрязнителей атмосферы.

«Кроме того, сберегая электричество, вы снижаете расход тех исчерпаемых природных ресурсов, которые сегодня могут быть дешевыми, но могут оказаться намного более дорогими для следующих поколений россиян, возможно, через много десятилетий», - объяснил он.

«Особого экономического смысла сберегать электричество у бытовых потребителей нет: во-первых, оно не такое уж дорогое, во-вторых, без существенных затрат много его такие потребители сэкономить не могут, в-третьих, в общих расходах на жилищно-коммунальные услуги платежка за электроэнергию составляет не такой уж большой процент», - опроверг домыслы о финансовой экономии эксперт.

Теги: #электроэнергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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