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Интерактив: В Крестах несколько дней не вывозят мусорный контейнер для пластика
В военном городке в Крестах, около дома №131 уже дня 3-4 не вывозят мусорный бак для пластика. Остальные стоят пустые, их вывозят, но «пластиковый» бак стоит полный.
Раньше пластиковые отходы выбрасывали в обычный контейнер, а когда установили специальный — для пластика, он сразу стал «пользоваться популярностью». То есть потребность у людей есть в сортировке мусора, пусть и такой незначительной.
Почему же оператор по ТКО «Экопром», который устанавливает отдельный бак для пластика, его не вывозит днями? В чем тогда смысл инициативы? Прошу директора регоператора Сергея Пайста обратить внимание на ситуацию. Если уж вы пропагандируете экологичный сбор мусора, то не отступайтесь от своих идей!
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Интерактив: В Крестах несколько дней не вывозят мусорный контейнер для пластика
В военном городке в Крестах, около дома №131 уже дня 3-4 не вывозят мусорный бак для пластика. Остальные стоят пустые, их вывозят, но «пластиковый» бак стоит полный.
Раньше пластиковые отходы выбрасывали в обычный контейнер, а когда установили специальный — для пластика, он сразу стал «пользоваться популярностью». То есть потребность у людей есть в сортировке мусора, пусть и такой незначительной.
Почему же оператор по ТКО «Экопром», который устанавливает отдельный бак для пластика, его не вывозит днями? В чем тогда смысл инициативы? Прошу директора регоператора Сергея Пайста обратить внимание на ситуацию. Если уж вы пропагандируете экологичный сбор мусора, то не отступайтесь от своих идей!
Местный житель