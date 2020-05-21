Интерактив: Общежитие ПсковГУ зарастает бурьяном

Наследники героев-десантников 6-й роты пройдут сегодня по Красной площади

69 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Псковской области

Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО

Два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в Опочецком районе. ФОТО